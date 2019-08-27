Зидан всё ещё хочет купить Погба в «Реал». «МЮ» требует € 200 млн

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде соотечественника Поля Погба. По сообщениям Marca, наставник «сливочных» хотел бы, чтобы сделка состоялась уже этим летом.



Невзирая на то что следующим летом «Реал» может бесплатно подписать хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, для Зидана приоритетным вариантом является именно трансфер Погба.



Сам Погба не намерен более требовать от «Манчестер Юнайтед» трансфер, однако в том случае, если клубы договорятся, подпишет соглашение с испанским грандом. Учитывая то, что найти замену Погба манкунианский клуб уже не сможет, потенциальная компенсация за полузащитника видится им внушительной — переговоры «МЮ» начнёт вести только после того, как получит предложение в € 200 млн.

«Реал» планирует сделать ещё одно предложение о покупке Погба в ближайшее время