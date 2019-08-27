Крыховяк — об отпущенной бороде: вот что делает с людьми год в России

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своём отношении к России и русскому языку.
«Русский язык продолжаю учить. Занимаюсь раз в неделю по два часа – мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками, где-то в городе. Всегда стараюсь использовать свои знания. Русский очень похож на польский, что значительно облегчает жизнь.
Джорджевич сказал, что я стал выглядеть иначе? Ну да, появилась борода. Вот, что делает с людьми год в России.
Кажется, уже месяца через три-четыре после подписания контракта я понял, что хочу остаться в России. Начало сезона выдалось непростым. Очень важно, что этот сезон мы начали намного лучше», — заявил Крыховяк в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Григорию Телингатеру.
- 27 августа 2019
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