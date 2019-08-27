Крыховяк: слухи про уход Денисова в запой? Вы говорите это поляку, а он русский!

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о деталях ухода из команды Игоря Денисова.



«Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский!



На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог ещё поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение», — заявил Крыховяк в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Григорию Телингатеру.



Напомним, 35-летний Денисов покинул «Локомотив» этим летом. В московском клубе он провёл последние три сезона. После ухода из стана «железнодорожников» полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.



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