Крыховяк: слухи про уход Денисова в запой? Вы говорите это поляку, а он русский!
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о деталях ухода из команды Игоря Денисова.
«Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский!
На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог ещё поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение», — заявил Крыховяк в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Григорию Телингатеру.
Напомним, 35-летний Денисов покинул «Локомотив» этим летом. В московском клубе он провёл последние три сезона. После ухода из стана «железнодорожников» полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Интервью с полузащитником «Локо» – о неприемлемой ошибке «железнодорожников», удивительном исчезновении Денисова и семи чудесах света.
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- 27 августа 2019
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