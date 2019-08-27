Бывший форвард ЦСКА может перейти в «Интер»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассматривает варианты усиления атаки своей команды. В число кандидатов на эту роль входят экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия и бывший нападающий «Суонси Сити» Вильфрид Бони, сообщает 90 min.
Напомним, что в России Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. Последним клубом Думбия была «Жирона». В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей.
Бони в прошлом сезоне выступал за «Суонси Сити» а часть сезона провёл в катарском клубе «Аль-Араби», где в семи матчах отметился пятью голами.
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
- 27 августа 2019
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