Крыховяк: как-то Сёмин сказал Хёведесу: «Странно, «День победы» не включали»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о привычках и суевериях главного тренера команды Юрия Сёмина.
«Суеверия? Если побеждаем, то затем полностью повторяем тренировки. Но для меня это не странно, удивило другое. Как-то раз Сёмин сказал Хёведесу перед игрой: «Странно, сегодня песня «День победы» не звучала». Прошло немного времени, и песню всё-таки поставили.
В футболе делают всё возможное ради победы. Не хочется же, чтобы после игры сказали, что мы уступили, потому что не послушали песню «День победы», — заявил Крыховяк в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Григорию Телингатеру.
Напомним, 29-летний поляк выступает за «Локомотив» с 2018 года. Вместе с московским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
- 27 августа 2019
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