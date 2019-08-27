Крыховяк: как-то Сёмин сказал Хёведесу: «Странно, «День победы» не включали»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о привычках и суевериях главного тренера команды Юрия Сёмина.



«Суеверия? Если побеждаем, то затем полностью повторяем тренировки. Но для меня это не странно, удивило другое. Как-то раз Сёмин сказал Хёведесу перед игрой: «Странно, сегодня песня «День победы» не звучала». Прошло немного времени, и песню всё-таки поставили.

В футболе делают всё возможное ради победы. Не хочется же, чтобы после игры сказали, что мы уступили, потому что не послушали песню «День победы», — заявил Крыховяк в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Григорию Телингатеру.

Напомним, 29-летний поляк выступает за «Локомотив» с 2018 года. Вместе с московским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.