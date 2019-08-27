Кейн: победа над «Арсеналом» скрасит впечатление от старта сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Соперниками его команды станет «Арсенал».



«Никогда не хочется идти на международный перерыв, проиграв или сыграв вничью. Нас ожидает большой матч, большой настолько, насколько можно себе представить – дерби Северного Лондона.



Если мы победим, это немного скрасит впечатление от старта сезона. Будет непросто, но мы должны подготовиться к матчу и быть уверенными в себе», — цитирует Кейна Daily Mail.

В текущем сезоне британский форвард отметился двумя забитыми мячами в ворота «Астон Виллы».

Напомним, после грядущего уик-энда в европейском футболе наступает пауза на игры национальных сборных.