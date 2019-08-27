Камболов: пусть больше забивают другие, а я буду мячи отбирать

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов рассказал, как проходит его адаптация в стане краснодарской команды.
«В команде я стал своим довольно быстро. Ребята, тренеры и все вокруг приняли меня очень хорошо. Конечно, я немного отвык от такого ритма… Но на старте сезона, слава богу, результат неплохой, а это самое главное. На позиции опорного полузащитника комфортно. У меня две любимых роли на поле – опорный хавбек и центральный защитник. И там, и там свои плюсы. В «Рубине» мне приходилось играть то на одной из этих позиций, то на другой, и это не создавало проблем. Даже не могу сказать, какая из них мне больше по душе.
Насколько принципиально скорее забить за «Краснодар»? Я вообще об этом не думаю! Мне важнее, чтобы команда побеждала, чтобы мы достигали своих целей, а я в этом помогал. Моя работа на поле немного иная, и я эту работу люблю. Пусть больше забивают другие, а я буду мячи отбирать", — цитирует Камболова пресс-служба «быков».
- 27 августа 2019
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