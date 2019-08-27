Экс-игрок «Динамо» Сейтаридис: Сёмин почему-то считал меня негодяем

Бывший игрок московского «Динамо» Юркас Сейтаридис поделился опытом работы с Юрием Сёминым. Напомним, специалист возглавлял столичный клуб в 2006 году.



«Когда Юрий принимал команду, кто-то из клуба наговорил ему плохого об иностранцах: «Они создают проблемы в команде». Из-за двух-трёх проблемных португальцев в «Динамо» перекладывали вину на всех сразу. Я не делал Сёмину зла и не вредил команде, но с первой же тренировки он вёл себя по отношению ко мне невежливо. Я был в стороне, сам по себе. Ладно ещё когда я был травмирован, но ведь восстановился.



Я бы с радостью спросил Сёмина, что не так, но мы даже не общались. Коуч на меня не рассчитывал, не доверял, почему-то считал меня негодяем, а главное, не планировал менять точку зрения. Тогда я понял, что на этом всё.



Если бы я когда-то вернулся в Москву, очень хотел бы пригласить Сёмина на ужин и объясниться. Я бы сказал, что никогда не желал команде дурного, любой в «Динамо» это подтвердит. Юрий ошибся, не дав мне шанса. Если б я без конца дрался, такое отношение было бы понятно. А иначе — какого [чёрта]?» — цитирует Сейтаридиса Sport24.