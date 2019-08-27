2 сентября в филиалах академии «Зенита» начнётся отбор

Со 2 по 16 сентября в филиалах футбольной школы чемпиона России пройдёт отбор мальчиков 2011–2014 годов рождения.
В академии «Зенита» работают 17 филиалов в разных районах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане. В каждом из них созданы группы юных футболистов в возрасте от 5 до 9 лет. От академии тренеры филиалов получают руководство по тренировочному процессу и играм, которому они чётко следуют. Таким образом, обучение в филиалах ничем не отличается от обучения в главной школе сине-бело-голубых, но позволяет детям заниматься футболом в системе «Зенита» недалеко от дома.
Отбор в самой академии «Зенита» не проводится и попасть в школу сине-бело-голубых можно только через её филиалы. На просмотр необходимо явиться за 30 минут до начала и иметь при себе спортивную одежду и обувь. Заблаговременная регистрация на просмотр не требуется.
График отбора, адрес и контактную информацию интересующего филиала можно посмотреть на сайте «Зенита».
- 27 августа 2019
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