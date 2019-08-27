«Локомотив» полностью будет выплачивать зарплату Мариу на время аренды

Московский «Локомотив» полностью возьмёт на себя расходы на выплату заработной платы полузащитнику «Интера» Жоау Мариу, сообщает FcInter1908. Отмечается, что официально о переходе португальского футболиста из миланской команды в московский клуб может быть объявлено уже сегодня, 27 августа.
Ранее в СМИ сообщалось, что российский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 18 млн.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.
- 27 августа 2019
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