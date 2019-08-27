Молодёжная сборная России сыграет с Польшей в Екатеринбурге
Российский футбольный союз объявил, что 11 октября молодёжная сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 с командой Польши в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Время начала встречи определится позднее.
Перед матчем в Екатеринбурге подопечные Михаила Галактионова проведут ещё две отборочные встречи: 6 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» они откроют квалификацию матчем с Сербией, а 10 сентября на выезде сыграют с Болгарией. Также в отборочной группе №5 россиянам предстоит побороться за выход в финальную стадию с командами Латвии и Эстонии.
В финальной части чемпионата Европы U21 в июне 2021 года сыграют 16 команд, в том числе хозяева турнира — сборные Венгрии и Словении.
- 27 августа 2019
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