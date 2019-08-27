Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на выездные матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра и России. В список вошли 23 игрока, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);
Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия);
Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба – «Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все – «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);
Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).
Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — «Кайрат»), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — «Жетысу»), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — «Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — «Тобол»), Роман Муртазаев («Астана»).
- 27 августа 2019
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