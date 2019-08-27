Футболист «Лудогорца» забил гол и побежал целовать жену. Судья показал — офсайд

В матче чемпионата Болгарии «Лудогорец» – «Славия» произошёл курьёзный эпизод. На 79-й минуте полузащитник хозяев поля Вандерсон открыл счёт и подбежал к трибунам, где сидела его жена, чтобы отпраздновать вместе с ней гол.

Бразилец дождался девушку и поцеловал её, а тем временем игра продолжалась, так как судья принял решение отменить гол из-за офсайда. Футболисты «Славии» разыграли мяч, а Вандерсон по-прежнему находился за пределами поля и праздновал гол, который не был засчитан.



Однако позже на повторе выяснилось, что офсайда на самом деле не было. В чемпионате Болгарии ещё нет системы VAR, поэтому счёт остался неизменным, а матч в итоге закончился вничью – 0:0.

Видео доступно на «Чемпионате».