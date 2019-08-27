Игнатьев: Сафонов — сильный вратарь, зачем ему переживать?
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев высказал мнение по поводу нескольких ошибок вратаря Матвея Сафонова в последних матчах.
«У каждого в карьере есть такие моменты. Нужно закрывать глаза и идти дальше. Он сильный вратарь, зачем ему переживать? Он всё понимает. У него мужской характер, со всем справляется сам. А играть ему или нет, решат тренеры. Например, с «Тамбовом» он отдыхал.
Болельщики переживают, что это может надломить Сафонова? Пусть просто поддержат его. Наши болельщики всегда так делают – на матче с «Локо» была сумасшедшая поддержка. Нам аплодировали даже за ничью", — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Полностью интервью с Иваном Игнатьевым читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.
Вратарь «Краснодара» Сафонов допустил грубую ошибку. «Локомотив» повёл в счёте
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