С «Тюмени» снимут ещё шесть очков

В течение двух недель Контрольно-дисциплинарный комитет РФС снимет с «Тюмени» ещё 6 очков. Об этом сообщает Sport24. «Чемпионату» подтвердили данную информацию в РФС.



Напомним, в середине августа стало известно о снятии с ФК «Тюмень» шести очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.



У клуба была неделя на исправление ситуации и, как следствие, избегания наказания в виде снятия очков. Тем не менее соответствующих действий от «Тюмени» не последовало.



В турнирной таблице ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Тюмень» занимает второе место. В активе команды Горана Алексича 13 очков после шести туров. В следующем туре «Тюмень» дома сыграет с «Ладой» из Димитровграда.

С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS