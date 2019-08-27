А. Егоров оценил судейство в 7-м туре РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отметил высокий уровень работы арбитров на матчах 7-го тура Премьер-Лиги.



«Седьмой тур с точки зрения судейства получился хорошим. Хочу поздравить Игоря Панина с дебютом в РПЛ — он очень качественно провёл матч «Тамбова» и «Динамо». Для меня на одном дыхании прошла встреча «Ростов» — «Рубин». Был суперфутбол, свистков почти не было — Виталий Мешков провёл отличный матч. Но вырывать каждую отдельную игру из контекста не стоит, выводы будем делать уже по всему сезону», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».