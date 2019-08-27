А. Егоров: в матче ЦСКА — «Ахмат» не были назначены два пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты, которые произошли во время матча 7-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» (3:0).



«В игре ЦСКА — «Ахмат» было два момента, которые вызывали у нас вопросы. Что касается столкновения Роши и Дивеева, то это 11-метровый удар. Видимо, арбитр не видел всех деталей единоборства. Второй момент — с Чаловым и Швецом. В единоборстве в штрафной Швец нарушил правила. В этой ситуации тоже следовало назначить пенальти», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

А. Егоров оценил судейство в 7-м туре РПЛ