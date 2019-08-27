А. Егоров: в матче ЦСКА — «Ахмат» не были назначены два пенальти
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты, которые произошли во время матча 7-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» (3:0).
«В игре ЦСКА — «Ахмат» было два момента, которые вызывали у нас вопросы. Что касается столкновения Роши и Дивеева, то это 11-метровый удар. Видимо, арбитр не видел всех деталей единоборства. Второй момент — с Чаловым и Швецом. В единоборстве в штрафной Швец нарушил правила. В этой ситуации тоже следовало назначить пенальти», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
А. Егоров оценил судейство в 7-м туре РПЛ
- 27 августа 2019
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:58
-
15:38
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:44
-
14:23
-
14:08
-
14:03
-
13:47
-
13:43
-
13:33
-
13:25
-
13:16
-
13:05
-
12:45
-
12:44
-
12:31
-
12:26
-
12:16
-
12:08
-
12:06
-
11:58
-
11:53
-
11:36
Партнерский контент