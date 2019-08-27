А. Егоров оценил столкновение Джикии и Соболева в матче «Крылья» — «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья-Советов» — «Спартак».



Напомним, в начале второго тайма Георгий Джикия и Александр Соболев врезались друг в друга в центре поля. Джикия прибег к медицинской помощи, но арбитр не стал наказывать предупреждением ни одного из футболистов.



«В этот момент главному арбитру помогал резервный. Джикия находился чуть позади Соболева, поставил ногу, а Соболев об неё споткнулся. В итоге двум игрокам оказывали медицинскую помощь. Чтобы говорить о чём-то большем, нужно иметь какие-то видеодоказательства», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.