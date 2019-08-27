Калошин: Карасёв — единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин выразил мнение, что из российских арбитров получить назначение на матчи чемпионата Европы 2020 года может только Сергей Карасёв.

«На данный момент из российских арбитров единственный кандидат на матчи чемпионата Европы 2020 года — это Сергей Карасёв. Списки будут объявлены в первой половине 2020 года. Скорее всего, весной», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

40-летний Карасёв с 2010 года является арбитром ФИФА. С июня 2013 года входил в элитную категорию арбитров УЕФА, но декабре 2014 года не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).