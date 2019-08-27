Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ривалдо: руководство «Барселоны» не должно дать Неймару перейти в другой клуб

Ривалдо: руководство «Барселоны» не должно дать Неймару перейти в другой клуб
Футбол / Испания 0

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо отметил, что нападающий «ПСЖ» Неймар должен вернуться в каталонский клуб.

«Мы все знаем, что произошло с Неймаром. Его уход из „Барселоны“ был неверным шагом, он никогда не должен был покидать один из лучших клубов в мире. Но он хочет вернуться и исправить то, что сделал. Президент „Барселоны“ и члены совета директоров клуба не должны позволить Неймару перейти в другую команду.

Я надеюсь, что „ПСЖ“ посодействует этому трансферу, и Неймар сможет вернуться туда, откуда ему никогда не следовало уходить. Вперёд, „Барселона“, — написал Ривалдо на странице в »Инстаграме".

В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

Неймар сообщил «ПСЖ», что хочет перейти только в «Барселону»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент