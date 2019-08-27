Ривалдо: руководство «Барселоны» не должно дать Неймару перейти в другой клуб

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо отметил, что нападающий «ПСЖ» Неймар должен вернуться в каталонский клуб.
«Мы все знаем, что произошло с Неймаром. Его уход из „Барселоны“ был неверным шагом, он никогда не должен был покидать один из лучших клубов в мире. Но он хочет вернуться и исправить то, что сделал. Президент „Барселоны“ и члены совета директоров клуба не должны позволить Неймару перейти в другую команду.
Я надеюсь, что „ПСЖ“ посодействует этому трансферу, и Неймар сможет вернуться туда, откуда ему никогда не следовало уходить. Вперёд, „Барселона“, — написал Ривалдо на странице в »Инстаграме".
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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