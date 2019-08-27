Г. Невилл: увольнять Сульшера из «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас нельзя
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«Сейчас болельщикам „Манчестер Юнайтед“ придётся тяжело. После разгрома „Челси“ все ожидали возвращения старого „Манчестер Юнайтед“, но такого не будет ещё как минимум на протяжении 4-5 трансферных окон. Тогда „МЮ“ сможет вернуться к прежним кондициям и бросить вызов „Ливерпулю“ и „Манчестер Сити“.
Сульшер получил в распоряжение команду, находящуюся на стадии перестройки. Увольнять его прямо сейчас нельзя. Болельщики должны проявить немного терпения», — приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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