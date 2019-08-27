Роббен — о возобновлении карьеры: никогда не говори «никогда»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен заявил, что он не исключает возможности возвращения в футбол.

«Я всегда говорю: никогда не говори „никогда“. Но, чем дольше ты не играешь, тем сложнее вернуться. Я оцениваю шансы на возвращение не очень высоко», — приводит слова Роббена NPO Radio 1.

35-летний Роббен большую часть своей карьеры провёл в мюнхенской «Баварии», за которую он выступал с 2009 по 2019 год. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен играл с 2003 по 2017 год. Роббен является 8-кратным чемпионом Германии, а также становился победителем чемпионатов Англии (дважды), Испании и Нидерландов.