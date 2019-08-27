Организация и проведение матчей Евро-2020 в России обойдётся в 6,3 млрд рублей

Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.



Согласно прогнозам, для проведения в России матчей чемпионата Европы в 2019 и 2020 году понадобится 6,315 млрд рублей. При этом из федерального бюджета будет выделено 2,585 млрд рублей, остальные средства предоставят субъекты РФ.

На транспортное обслуживание будет выделено 3,133 млрд рублей, на медицинское обслуживание — 101 млн рублей. Культурная программа обойдётся в 130 млн рублей, а подготовка площадок для организации зоны публичного просмотра матчей — в 341 млн рублей. 2,586 млрд рублей уйдет на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне.