Хавбек «Барселоны» О. Бускетс перешёл в «Твенте»

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Ориоля Бускетса в «Твенте».

Каталонский клуб отдал хавбека в аренду до окончания сезона-2019/20. При этом у голландцев не будет права выкупа футболиста.

20-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны» и играет на позиции опорного полузащитника. Хавбек находится в системе клуба с восьми лет. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 30 матчах за «Барселону В», в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил пять жёлтых карточек. Кроме того, Бускетс провёл один матч за основную команду в Кубке Испании, проведя на поле 55 минут.

«Твенте» занимает восьмое место в чемпионате Нидерландов, набрав шесть очков в четырёх матчах.