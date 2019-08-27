Хавбек «Барселоны» О. Бускетс перешёл в «Твенте»
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Ориоля Бускетса в «Твенте».
Каталонский клуб отдал хавбека в аренду до окончания сезона-2019/20. При этом у голландцев не будет права выкупа футболиста.
20-летний Бускетс является воспитанником «Барселоны» и играет на позиции опорного полузащитника. Хавбек находится в системе клуба с восьми лет. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 30 матчах за «Барселону В», в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил пять жёлтых карточек. Кроме того, Бускетс провёл один матч за основную команду в Кубке Испании, проведя на поле 55 минут.
«Твенте» занимает восьмое место в чемпионате Нидерландов, набрав шесть очков в четырёх матчах.
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