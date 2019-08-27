Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Венесуэлой

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии для участия в товарищеских матчах с национальными командами Бразилии (7 сентября) и Венесуэлы (11 сентября).
Полностью состав колумбийцев выглядит следующим образом:
вратари: Давид Оспина («Наполи»), Алдаир Кинтана («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Эдер Шо («Патриотас»)
защитники: Стефан Медина («Раядос де Монтеррей»), Луис Мануэль Орехуэла («Крузейро»), Виллиам Тесильо («Леон»), Кристиан Борха («Спортинг»), Йерри Мина («Эвертон»), Джон Лукуми («Генк»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм Хотспур»), Оскар Мурильо («Пачука»)
полузащитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Дэниел Муньос («Атлетико Насьональ»), Вильмар Барриос («Зенит»), Яйро Морено («Леон»), Орландо Беррио («Фламенго»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Матеус Урибе («Порту»), Луис Диас («Порту»)
нападающие: Дуван Сапата («Аталанта)», Рафаэл Сантос Борре («Ривер Плейт»), Луис Муриэль («Аталанта»), Рохер Мартинес («Америка»).
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