«Краснодар» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 августа в 22:00

Сегодня, 27 августа, на стадионе ФК «Краснодар» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — «Олимпиакос». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.
Первый матч, прошедший 21 августа, завершился победой греческой команды со счётом 4:0. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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