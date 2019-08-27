Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 августа в 22:00

«Краснодар» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 августа в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 августа, на стадионе ФК «Краснодар» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — «Олимпиакос». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.

Первый матч, прошедший 21 августа, завершился победой греческой команды со счётом 4:0. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент