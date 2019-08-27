«РБ Лейпциг» арендует у «Ромы» форварда Шика с правом выкупа за € 28 млн

Чешский нападающий римской «Ромы» Патрик Шик близок к переходу в «РБ Лейпциг», утверждает Goal.

По данным источника, немецкий клуб договорился о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа за € 28 млн.

Шик перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Сампдории» на правах аренды за € 5 млн. Через год римский клуб выкупил трансфер форварда. Сумма трансфера составила € 9 млн. В прошлом сезоне 23-летний Шик принял участие в 24 матчах итальянского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт чеха с римлянами действует до лета 2022 года.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, делит 1-5 место в турнирной таблице Бундеслиги.