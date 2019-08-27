Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев.
Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года. В марте текущего года после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, однако клуб её не принял. по окончании сезона-2018/2019 Адиев покинул «Анжи».
«Ахмат» набрал 7 очков в 7 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар». набравший 14 очков в 7 матчах.
- 27 августа 2019
-
20:08
-
20:07
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:43
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:57
-
17:44
-
17:36
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:58
-
15:38
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:05