Шунин: у меня были другие варианты, но я счастлив, что остался в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин, недавно продливший контракт с бело-голубыми, сообщил, что у него были варианты с другими клубами.

«Скажу честно – варианты были. Я находился в подвешенном состоянии, контракт заканчивался, но никаких разговоров о продлении от предыдущего руководства так и не было. С начала года я уже мог подписывать соглашение с любым заинтересованным во мне клубом, но для себя решил так – думаю только о футболе, а уже по окончании сезона разговариваю с «Динамо». Рад, что такой разговор состоялся, он был по инициативе клуба и, как видите, получился успешным. Я – в «Динамо»! И я счастлив!



В первую очередь я думаю о командных результатах. Именно это самое важное. Всё остальное – на втором плане. Хотя есть одна статистика, за которой я слежу. Это «Клуб Льва Яшина», в который входят вратари, отыгравшие 100 и более матчей на «ноль». Вот туда мне хочется попасть. Опять же это связано с результатами команды – не пропустил, значит, команда уже не проиграла. К этому и стремлюсь!» — приводит слова Шунина официальный сайт клуба.