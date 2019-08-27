Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Ранее сообщалось, что 27-летний испанский футболист достиг договорённости с «армейцами» по поводу аренды, однако между «Севильей» и ЦСКА возникли серьёзные экономические разногласия, касающиеся этого трансфера. В летнее трансферное окно «Севилья» получила предложения по трансферу Гомеса от «Аталанты», «Вальядолида» и «Валенсии», однако защитник отказался от всех вариантов.
Гомес перешёл из «Сельты» в «Севилью» в 2018 году. В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Гомеса с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2022 года.
ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
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