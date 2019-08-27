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«Краснодар» поддержал Кабелла в преддверии ответного матча с «Олимпиакосом»

«Краснодар» поддержал Кабелла в преддверии ответного матча с «Олимпиакосом»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Краснодар» поддержал французского полузащитника Реми Кабелла в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

Напомним, полузащитник «Краснодара» травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). Ранее «Чемпионат» сообщил, что у 29-летнего француза диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

«Ребята будут сражаться за себя и за Реми! Желаем здоровья Реми Кабелла и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы «быков», опубликованном на странице в «Твиттере».

Ответный матч состоится сегодня, 27 августа, на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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