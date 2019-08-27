Кикнадзе: «Локомотив» неплохо усилился, но трансферное окно ещё не закрыто

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход в команду португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу, а также не исключил возможность других трансферов.
«Первое — трёшка кончилась. Второе — закончилось всё не худшим образом. Мы довольно неплохо усилились. Хотел сказать, что мы заканчиваем, но черт его знает, что там будет. Ещё есть время до конца трансферного окна.
Я рад, что Мариу с нами, это очень серьезное усиление клуба», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Российский клуб арендовал 26-летнего Мариу до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
В прошлом сезоне португалец провёл 20 матчей в Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 27 августа 2019
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