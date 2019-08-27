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«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч с «Олимпиакосом»

«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч с «Олимпиакосом»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров, Уткин, Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Сафонов, Кайо, Рамирес, Камболов, Скопинцев, Намли, Игнатьев.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.

Первый матч, прошедший 21 августа, завершился победой греческой команды со счётом 4:0.

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