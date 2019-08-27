Мешков обслужит матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», будет использована VAR

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
30 августа (пятница)
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
31 августа (суббота)
«Уфа» — «Оренбург»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Рубин» — «Сочи»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистент VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
1 сентября (воскресенье)
«Урал» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Арсенал» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистент VAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
- 27 августа 2019
-
21:36
-
21:28
-
21:16
-
21:02
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:43
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:57
-
17:44
-
17:36
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:48
-
16:43