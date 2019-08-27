Сато перешёл в «СКА-Хабаровск» и стал первым японским игроком в ФНЛ
«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Минори Сато. Срок действия контракта 28-летнего игрока не сообщаются. Японский футболист будет выступать в составе хабаровской команды под 14-м номером.
Сато выступал в составе таких команд, как «Зеспакусацу Гумма» (Япония), «Индиана Инвейдерс» (США), мексиканская «Пуэбла», «Бунедкор» (Узбекистан), южнокорейский «Кванджу», латвийские клубы «Вентспилс», «Сконто» и «Рига». Он дважды становился обладателем Кубка Латвии.
В начале 2019 года Сато выступал в составе латвийской «Риги» и провёл в её составе 10 матчей, однако позже перестал попадать в основной состав команды. «СКА-Хабаровск» занимает 6-е место в таблице ФНЛ после 10 туров.
Экс-защитник «Динамо» вошёл в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»
- 27 августа 2019
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