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Кикнадзе: контракт с Мариу — один из самых безопасных, который только может быть

Кикнадзе: контракт с Мариу — один из самых безопасных, который только может быть
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход в команду португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

«Мне нравится, что всё, связанное с мемом «трёшка», пошло в народ и стало жить самостоятельной жизнью. Мы всё трансферное окно ведём без комментариев. Может, поэтому оно складывается хорошо.

Зачастую данные, которые есть у журналистов, не соответствуют реальности. Контракт с Мариу — один из самых безопасных, который только может быть. Клуб получил отличного игрока. Мы понимаем стратегию развития и понимаем, что мы можем сделать с этим контрактом, если всё сложится хорошо», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» арендовал 26-летнего Мариу с правом выкупа.

Кикнадзе: «Локомотив» неплохо усилился, но трансферное окно ещё не закрыто
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