«Лион» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Лион». Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 37-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лиона», однако нападающий «Монпелье» Анди Делор не сумел его реализовать. Через 5 минут защитник хозяев Арно Суке забил единственный гол в этой встрече. В начале второго тайма, на 51-й минуте, главный арбитр встречи показал красную карточку защитнику «Лиона» Юссуфу Коне, после чего гости остались на поле в меньшинстве.



«Монпелье» набрал 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (6) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ренн», набравший 9 очков в трёх матчах.