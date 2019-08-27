Мариу: разговаривал с Эдером о «Локомотиве» и Сёмине

Португальский полузащитник Жоау Мариу прокомментировал переход в «Локомотив» из миланского «Интера».
«У меня был разговор с генеральным директором, в котором я определился с желаниями и стремлениями. Понял, что именно в „Локомотиве“ смогу всё реализовать. Да, я говорил с другими клубами, но важнее то, что сейчас я здесь.
Разговаривал с Эдером, мы в том числе говорили о Сёмине. Он положительно о нём отзывался, говорил, что в клубе приятная атмосфера и здесь легко адаптироваться. Предпочитаю играть полузащитника, но могу сыграть на любой позиции, которую мне укажет тренер.
В России я в пятый раз. Москва очень нравится, и это было одним из факторов, почему я выбрал „Локомотив“. Что касается изучения русского, то в первый год хочу научиться понимать, а потом — уже говорить. Планирую остаться здесь больше, чем на год», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 27 августа 2019
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