«Краснодар» — «Олимпиакос»: команды обменялись голами в течение одной минуты
«Краснодар» и «Олимпиакос» обменялись голами в течение одной минуты в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.
На 10-й минуте счёт открыл хавбек хозяев Даниил Уткин, но в следующей атаке равновесие восстановил форвард гостей Юссеф Эль-Араби.
Напомним, в первой игре «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0. Таким образом, российскому клубу, чтобы пройти дальше, нужно забивать не менее шести голов.
Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос». Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступают Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.
«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч с «Олимпиакосом»
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