Мариу: не считаю, что «Локомотив» — это шаг назад, не играть в «Интере» — хуже
Новичок «Локомотива» полузащитник Жоау Мариу отметил, что не хотел бы столкнуться с миланским «Интером» в Лиге чемпионов, а также высказался о московской команде.
«До Лиги чемпионов ещё много игр. Пока непонятно, в какой корзине мы окажемся, но лично я бы не хотел играть против „Интера“.
Не считаю, что „Локомотив“ — это шаг назад. Не играть в „Интере“ — гораздо хуже. В этом году сделаем всё, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом. Для меня это вызов, а не шаг назад», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Локомотив» арендовал португальского футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
Мариу: разговаривал с Эдером о «Локомотиве» и Сёмине
- 27 августа 2019
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38
-
22:37
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:07
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:16
-
21:02
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:05
-
19:00
-
18:43
-
18:39
-
18:20
Партнерский контент