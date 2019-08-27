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Мариу: не считаю, что «Локомотив» — это шаг назад, не играть в «Интере» — хуже

Мариу: не считаю, что «Локомотив» — это шаг назад, не играть в «Интере» — хуже
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Локомотива» полузащитник Жоау Мариу отметил, что не хотел бы столкнуться с миланским «Интером» в Лиге чемпионов, а также высказался о московской команде.

«До Лиги чемпионов ещё много игр. Пока непонятно, в какой корзине мы окажемся, но лично я бы не хотел играть против „Интера“.

Не считаю, что „Локомотив“ — это шаг назад. Не играть в „Интере“ — гораздо хуже. В этом году сделаем всё, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом. Для меня это вызов, а не шаг назад», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» арендовал португальского футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.

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