«Саутгемптон» одолел «Фулхэм», «Вест Хэм» обыграл «Ньюпорт Каунти» в Кубке лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Фулхэм» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота «Фулхэма» на 57-й минуте матча.



В другом матче раунда «Ньюпорт Каунти» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами в составе гостей отметились полузащитники Джек Уилшир и Пабло Форнальс.



Таким образом, «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед» вышли в следующую стадию турнира. С расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».