Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Саутгемптон» одолел «Фулхэм», «Вест Хэм» обыграл «Ньюпорт Каунти» в Кубке лиги

«Саутгемптон» одолел «Фулхэм», «Вест Хэм» обыграл «Ньюпорт Каунти» в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Фулхэм» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота «Фулхэма» на 57-й минуте матча.

В другом матче раунда «Ньюпорт Каунти» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами в составе гостей отметились полузащитники Джек Уилшир и Пабло Форнальс.

Таким образом, «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед» вышли в следующую стадию турнира. С расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 2019, вторник. 21:45 МСК
Фулхэм
Лондон
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Обафеми – 57
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 2019, вторник. 21:45 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Уилшир – 43, 0:2 – Форнальс – 65
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент