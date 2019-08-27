«Саутгемптон» одолел «Фулхэм», «Вест Хэм» обыграл «Ньюпорт Каунти» в Кубке лиги
В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Фулхэм» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота «Фулхэма» на 57-й минуте матча.
В другом матче раунда «Ньюпорт Каунти» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами в составе гостей отметились полузащитники Джек Уилшир и Пабло Форнальс.
Таким образом, «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед» вышли в следующую стадию турнира. С расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
27 августа 2019, вторник. 21:45 МСК
Фулхэм
Лондон
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Обафеми – 57
- 28 августа 2019
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