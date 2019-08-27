Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков не тренировался в общей группе, но может восстановиться к матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Футболист испытывает дискомфорт в задней поверхности бедра, но есть вероятность, что он сможет сыграть в ближайшем матче.
Нынешним летом 32-летний Глушаков расторг контракт со «Спартаком», а затем перешёл в грозненский «Ахмат» в статусе свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Грозного действителен до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл три матча в РПЛ и получил одну жёлтую карточку.
Матч «Ахмат» — «Тамбов» состоится 31 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
Глушаков: любите свою Родину, берегите её!
- 28 августа 2019
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:17
-
00:09
- 27 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38
-
22:37
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:07
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:16
-
21:02
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:07
Партнерский контент