Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков не тренировался в общей группе, но может восстановиться к матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Футболист испытывает дискомфорт в задней поверхности бедра, но есть вероятность, что он сможет сыграть в ближайшем матче.

Нынешним летом 32-летний Глушаков расторг контракт со «Спартаком», а затем перешёл в грозненский «Ахмат» в статусе свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Грозного действителен до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл три матча в РПЛ и получил одну жёлтую карточку.

Матч «Ахмат» — «Тамбов» состоится 31 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.