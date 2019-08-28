В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Янг Бойз». Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 59-й минуте нападающий «Црвены Звезды» Алекса Вуканович открыл счёт в матче. Во втором тайме, на 81-й минуте, форвард сербской команды Эль-Фарду Бен Набуан отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. В компенсированное время игры главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему хозяев То Мане. Напомним, первая встреча в Швейцарии завершилась ничьей со счётом 2:2.
В другом матче дня «Русенборг» принимал загребское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 1:1. В первом матче хорватский клуб выиграл со счётом 2:0.
Таким образом, «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» и «Русенборг» покинули соревнование.
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