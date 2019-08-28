Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Янг Бойз». Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 59-й минуте нападающий «Црвены Звезды» Алекса Вуканович открыл счёт в матче. Во втором тайме, на 81-й минуте, форвард сербской команды Эль-Фарду Бен Набуан отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. В компенсированное время игры главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему хозяев То Мане. Напомним, первая встреча в Швейцарии завершилась ничьей со счётом 2:2.

В другом матче дня «Русенборг» принимал загребское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 1:1. В первом матче хорватский клуб выиграл со счётом 2:0.

Таким образом, «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, а «Янг Бойз» и «Русенборг» покинули соревнование.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2019, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Вуканович – 59, 1:1 – Набуан – 81 (автогол)
Удаления: То Мане, 90+6 – нет
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2019, вторник. 22:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 – Акинтола – 11, 1:1 – Гояк – 71
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент