Игнатьев: Сулейманов неудачно упал на ребро, что-то внутри болит
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал поражение своей команды в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2).
«Для нас, наверное, это опыт в первую очередь. Очень обидно, что так всё сложилось. Спасибо большое нашим болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас, верят. Думаю, в этом городе ещё не раз будет Лига чемпионов. Всё будет хорошо», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Также Игнатьев высказался о травме партнёра по команде форварда Магомеда-Шапи Сулейманова, который был заменён в первом тайме.
«Что с Сулеймановым? Не знаю, что именно. Я с ним пообщался. Как понимаю, он неудачно упал на ребро, что-то внутри болит», — добавил футболист.
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
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