Матвеев: хорошо, что «Краснодар» не пропустил ещё
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2).
«Большое спасибо болельщикам за то, что заполнили трибуны. Они нас гнали. Мы пытались. График очень сложный, и в концовке мы хотели забить, но было видно, что сил уже не хватает. Хорошо, что ещё не пропустили. Пытались, пытались, но не смогли», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» покинул турнир и получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.
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