Матвеев: «Олимпиакос» хорошая команда, но после «Порту» мы могли выступить лучше

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги двухраундового противостояния с греческим «Олимпиакосом» в финальном раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Игра началась очень хорошо для нас. Мы планировали начать так бодро. Главное было забить быстрый мяч и затем не пропускать. Конечно, быстрый ответный гол притормозил все наши порывы. Игра плавно двигалась к тому моменту, когда всем все стало ясно. Разумеется, мы пытались, думали и верили. Нельзя сказать, что мы совсем остановили игру. Были хорошие подходы и штрафные, жаль, что мы ничего не смогли изменить. «Олимпиакос» хорошая команда, но, пройдя «Порту», сильный клуб, мы могли выступить намного лучше.

Сулейманов сейчас поехал в больницу, чтобы сделать МРТ. Врачи предварительно говорят, что это сильный ушиб. Никакой другой информации мы пока не знаем.

Мы сейчас находимся в тяжелом графике, мы не жалуемся, так как готовились к такому календарю, но многие игроки выпали из состава. К сожалению, это сильно повлияло на нашу ротацию. Если говорить о концовке матча в Греции и в сегодняшнем матче, то они были примерно равны. Сегодня, на мой взгляд, мы хотели, но уже не могли. В Греции при счете 2:0 все еще было возможно, но мы тоже ничего не смогли сделать.

Мы не будем сбрасывать со счетов ни один турнир. Команда будет пытаться качественно выступать и в российском чемпионате, и в Лиге Европы. Мы надеемся, что в ближайшее время к нам присоединятся Ари и Мартынович, которые смогут помочь команде. Пауза на сборные даст нам возможность передохнуть и собраться с мыслями. На новый игровой отрезок нам необходимо выйти с новыми силами, хорошим настроением и понимаем, что делать дальше.

Мы всегда осуществляем ротацию состава. Игнатьев в прошлом матче играл с первых минут. Мы пытаемся давать каждому нашему футболисту игровое время. Все люди взрослые, я не считаю, что здесь нужно кому-то обижаться. Надо относиться к своему делу профессионально и помогать команде.

С Сафоновым ничего сверхъестественного не происходит. Нет никакой негативной ситуации. Мы заранее планировали, что будет играть Крицюк. Это обычная ротация.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, без них не было бы даже такого старта. Они оказывают нам фантастическую поддержку. Даже в концовке, когда, казалось, уже все было понятно, любой момент у чужих ворот вызывал бурю эмоций. Хочется, чтобы они не прекращали верить в нас. Конечно, такое же большое спасибо нашим футболистам, которые отдали все силы на поле, было видно их желание, но у нас, к сожалению, не хватило сил в таком тяжелом графике", — передает слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.