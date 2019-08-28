Вальбуэна: у «Краснодара» замечательное будущее, желаю успехов в Лиге Европы

Хавбек греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна поделился впечатлениями после победы в ответном матче финального квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».
«Мы провели две крутые игры. Сделали большой шаг, когда дома победили со счетом 4:0. Знали, что в России будут тяжёлыми первые 15 минут, и даже пропустили гол. Но потом нам удалось ответить забитым мячом, выдержать давление и добыть победу. Это великая победа. «Олимпиакос» её заслужил.
Мы были очень эффективны. В первом матче забили четыре, а в ответной игре могли выиграть 3:1 или 4:1. Мы были сильны в сдерживании атак «Краснодара». Я испытываю огромную гордость.
У «Краснодара» великолепный стадион. Я играл против этой команды за «Динамо», но сейчас это совершенно другие впечатления. Желаю краснодарцам успехов в Лиге Европы. У этой команды замечательное будущее», – приводит слова Вальбуэна «Матч ТВ».
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