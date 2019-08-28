Вильена: «Краснодар» не слабее «Олимпиакоса», но для победы надо было забить 6

Полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена подвёл итоги ответного матча с «Олимпиакосом» финального раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали игру, помимо этого забитого мяча у нас были ещё голевые моменты. Нужно было забивать больше, но нам не повезло, а они смогли быстро увеличить своё преимущество.

Мы подустали во втором тайме, плюс на нас очень сильно давило психологически то, что нам нужно забивать много голов. Для прохода в следующий раунд нужно было забивать уже шесть мячей. Мы не могли думать ни о чем другом, пытались хотя бы просто выиграть. Конечно, мы оставили на поле много сил, но у нас ещё есть время до воскресенья, чтобы успеть восстановиться.

Я бы не сказал, что мы слабее «Олимпиакоса». Оба матча развивались по-разному. В итоге всё, к сожалению, сложилось не в нашу пользу. Первый матч мы провели не в лучшей физической форме, играли не очень хорошо. Счет на табло 4:0. Было понятно, что для прохода в групповой раунд Лиги Чемпионов необходимо забивать 4-5 мячей. Сегодня после того, как они сравняли счет, а затем забили ещё один мяч, было сложно что-то изменить, практически невозможно.

Что касается моего бренда одежды, я никому не дарил вещи. Грицаенко сам купил ее. Забавно видеть на нем эту футболку, но он доволен, что приобрел ее. Эти вещи нельзя купить в Краснодаре. Нужно оформить заказ и их пришлют из Голландии", — передает слова Вильены корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.