Фьолусон: «Краснодару» тяжело играть в таком графике, но мы оставили все силы

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон поделился впечатлениями об ответном матче кубанской команды с «Олимпиакосом» в финальном квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы сегодня попытались показать всё, что было в наших силах. Хорошо начали матч, забили быстрый мяч, но потеряли концентрацию, что привело к пропущенному голу. После этого нужно было забивать больше мячей, чем изначально планировалось. Это тяжело и ментально, и физически.

Я думаю, что мы оставили сегодня на поле все наши силы. Даже если не все, то точно большую часть. Нужно принять во внимание, что у нас в субботу была игра против «Локомотива», где мы тоже хорошо постарались. Сегодня в концовке было заметно, насколько тяжело играть в таком графике. Во втором тайме становилось все меньше времени, нужно было по-прежнему забивать много голов. Эта игра далась нам тяжело. Повторюсь, мы сегодня оставили все силы на поле, но этого было недостаточно. Сейчас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу в воскресенье. Думаю, не возникнет никаких проблем", — передает слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.