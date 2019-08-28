Фьолусон: «Краснодару» тяжело играть в таком графике, но мы оставили все силы

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон поделился впечатлениями об ответном матче кубанской команды с «Олимпиакосом» в финальном квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы сегодня попытались показать всё, что было в наших силах. Хорошо начали матч, забили быстрый мяч, но потеряли концентрацию, что привело к пропущенному голу. После этого нужно было забивать больше мячей, чем изначально планировалось. Это тяжело и ментально, и физически.
Я думаю, что мы оставили сегодня на поле все наши силы. Даже если не все, то точно большую часть. Нужно принять во внимание, что у нас в субботу была игра против «Локомотива», где мы тоже хорошо постарались. Сегодня в концовке было заметно, насколько тяжело играть в таком графике. Во втором тайме становилось все меньше времени, нужно было по-прежнему забивать много голов. Эта игра далась нам тяжело. Повторюсь, мы сегодня оставили все силы на поле, но этого было недостаточно. Сейчас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу в воскресенье. Думаю, не возникнет никаких проблем", — передает слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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