Аршавин: Берг — хороший форвард, но даже диванные спецы видят, что он не в форме

Экс-игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Краснодара» от греческого «Олимпиакоса» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, особо отметив слабую игру шведского новичка кубанской команды Маркуса Берга.

«Если говорить штампами, то не хватило опыта. Просто так бывает. Не сказать, что растерялись. Может быть, была эйфория, что быстро забили первый гол, может и второй получится. Пока думали, классные игроки разобрались в ситуации. Шанс был и «Олимпиакос» его реализовал. Это говорит об уровне и опыте команды.

Берг? Руководство клуба понимает, что футболист пока не показывает то, что от него хотят.Лучше бы они ничего не говорили, объясняя неудачную игру футболиста. Маркус — хороший нападающий, просто сейчас он не в той форме, которая позволяла бы ему забивать. Вся эта критика добавляется к тому, что свой Игнатьев сидит на замене, хотя он на данный момент не хуже Берга. А когда вы заявляете, что будете делать ставку на своих и есть возможность использовать своего игрока, но делаете всё наоборот, противореча своим же заявлениям, то от этого и идёт критика со стороны болельщиков и диванных аналитиков", — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».